Napoli-Milan, Rebic recuperato: il croato verso una maglia da titolare

Secondo quanto riportato dalla redazione di SportMediaset, l’attaccante rossonero Ante Rebic, dovrebbe ritrovare una maglia da titolare domenica sera contro il Napoli. La sua stagione era iniziata in salita con un infortunio al gomito che lo ha tenuto fuori per oltre un mese.

Dunque, il calciatore è stato recuperato e dovrebbe giocare come esterno sinistro al posto di Rafael Leao. Inoltre, ricordiamo che il calciatore croato, in questa stagione di Serie A, non ha ancora messo a segno nessuna rete.