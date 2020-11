Mertens commenta l’esultanza contro l’Inghilterra: “Il mister mi aveva detto che avrei segnato, perciò l’ho abbracciato”

Dries Mertens è stato tra i protagonisti del suo Belgio nella vittoria contro l’Inghilterra, il calciatore azzurro ha segnato uno splendido gol da calcio di punizione.

Subito dopo la rete, l’attaccante del Napoli è corso ad abbracciare il suo tecnico Roberto Martinez. Ai media locali Mertens ha svelato il motivo della sua esultanza, ecco quanto evidenziato:

“Durante la precedente convocazione ero bloccato a Napoli per la crisi da Coronavirus, sono rimasto molto deluso per non essere partito. Mi sono tenuto in contatto costantemente con mister Martinez e mi ha detto che avrei segnato contro l’Inghilterra. Aveva ragione perciò sono corso ad abbracciarlo“.