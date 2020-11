Abbruzzo, il Presidente Marsilio: “Convenzione con il Napoli? Non capisco le accuse che ci sono arrivate”

Il Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, è intervento a Radio Kiss Kiss Napoli nel corso del programma “Radio Goal”. Il Presidente ha fatto delle dichiarazioni riguardo la convenzione con la SSC Napoli per effettuare il ritiro in Abbruzzo:

“Noi abbiamo accolto la proposta del Napoli per far svolgere il ritiro in Abruzzo. Questa situazione è nata da un’emergenza creata dal Covid, gli azzurri avevano fretta di trovare un luogo per il ritiro e abbiamo svolto tutte le operazioni velocemente per permettere ai partenopei di effettuarlo in Abruzzo”.

“Problematiche sulla convenzione con il Napoli? Io sono spiazzato per via di alcune accuse se poi qualcuno dice che bisogna effettuare certe procedure io sorrido. Credo di aver offerto una bellissima località ai tifosi azzurri. Il ritiro del Napoli ha portato molti lati positivi e alla fine di questa epidemia il numero dei tifosi non potrà solo che aumentare. I partiti democratici hanno contestato alcune azioni“.

“Con il Napoli non abbiamo ancora avuto contatti per organizzare il prossimo ritiro, ma noi già ci siamo informati sui punti di forza e di debolezza per migliorare in vista della prossima stagione”.