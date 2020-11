Napoli, la radio ufficiale: “Osimhen si sottoporrà ad ulteriori accertamenti nelle prossime ore: il giocatore è imbestialito!”

Le prossime ore saranno importantissime per scoprire la reale entità dell’infortunio di Victor Osimhen, e di conseguenza per stabilire i reali tempi di recupero dell’attaccante.

A Radio Kiss Kiss Napoli, il collega Diego De Luca, ha raccontato lo stato mentale del calciatore dopo l’infortunio rimediato con la Nigeria. Ecco quanto dichiarato:

“Nelle prossime ore Victor effettuerà altri accertamenti. In questo momento chi gli sta affianco ci racconta di un ragazzo imbestialito per l’infortunio, il giocatore vorrebbe essere presente in tutte le partite”.