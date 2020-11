Cm.com – Il Napoli lavora per il riscatto di Bakayoko: il Chelsea fissa il prezzo! I dettagli

A solo un mese dal suo arrivo il centrocampista di proprietà dei blues ha già conquistato un posto nel cuore dei napoletani. Cancellati i vecchi attriti con il tecnico Gattuso, Bakayoko ha presto guadagnato la maglia da titolare rispettando tutte le aspettative della vigilia.

Un impatto da top player che ha confermato l’importanza di un calciatore come lui nella rosa azzurra. Un importante tassello aggiunto nelle ultime ore del calciomercato.

A quanto pare la società partenopea starebbe già valutando di intavolare una trattativa per il passaggio in forma definitiva di Tiémoué Bakayoko senza aspettare il giugno prossimo, di seguito il punto della situazione sottolineata dai colleghi di Calciomercato.com:

“Bakayoko è arrivato a Napoli tramite un prestito secco, senza prestito od obbligo di riscatto. A giugno da contratto è previsto il suo rientro al Chelsea anche se i piani del Napoli sono già cambiati. Di fondo c’è un gentlemen’s agreement con i Blues per un eventuale acquisto sulla base di 15-20 milioni di euro, cifra che il Napoli cercherà di ridimensionare.

Al Napoli quest’anno costerà “solo” 2 milioni di euro, in quanto il Chelsea ha già pagato una parte dello stipendio. Per arrivare ai 3,5 percepiti dal giocatore servirà un leggero sforzo in più da parte di De Laurentiis, ma un accordo in questo senso potrebbe arrivare senza troppe difficoltà”.