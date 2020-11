Albertini: “Chi dice che Gattuso era scarso tecnicamente sbaglia! Ora è un ottimo allenatore. Milan e Napoli tra le favorite per il titolo”

Demetrio Albertini ha rilasciato dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. In occasione della presentazione del suo libro “Ti racconto i campioni del Milan”, l’ex centrocampista ha detto la sua su vari temi. In primo piano Gattuso, ma anche la situazione di Napoli e Milan in vista della sfida di domenica. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione.

“Gattuso è una persona genuina, seria, come lo vedete dall’esterno è anche in campo. Ha grande serietà e rispetto, un grande uomo”.

“Gattuso era un giocatore fortissimo ed indispensabile. Chi dice che era scarso tecnicamente sbaglia. Non era un fantasista come Pirlo, ma aveva comunque una gran qualità e soprattutto grande applicazione. Anche ora da allenatore ha grande tenacia, sebbene sia facile dimenticare nel mondo del calcio. Ha dato identità ed appartenenza, e con un modulo più spavaldo è diventato fantasista dalla panchina”.

“Napoli e Milan favorite per il titolo? Secondo me sono squadre che stanno facendo bene sin dalla ripresa post lockdown, non solo in questo inizio di stagione. Quindi hanno tante chance di poter vincere”.