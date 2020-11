Rai Sport premia Insigne: 7,5 e nomina di migliore in campo per il capitano del Napoli

L’Italia ha vinto per 2-0 contro la Polonia nella sfida della Nations League. Grazie a questa vittoria gli azzurri sono ora alla testa del girone con 9 punti, primato da mantenere nella sfida di mercoledì con la Bosnia. La prestazione di stasera fa comunque ben sperare, in quanto la Nazionale ha dominato per tutto il match. C’è stata la sensazione di un controllo totale, sia del risultato che dei ritmi di gioco. Tre tutte, ha brillato la stella di Lorenzo Insigne.

Insigne ha infatti giocato una gran partita, risultando il fulcro del gioco offensivo dell’Italia. Oltre all’assist per il raddoppio di Berardi, infatti, c’è da annoverare una rete annullata e vari tentativi del numero 10. Rai Sport ha deciso di nominare il capitano del Napoli migliore in campo, assegnandogli 7,5 in pagella a fine partita.