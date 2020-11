Nazionale, gol annullato a Insigne! Fuorigioco di Belotti

Gioia negata per Lorenzo Insigne. Il capitano del Napoli, stasera titolare con la Nazionale nella sfida con la Polonia valida per la Nations League, era riuscito a segnare. Salvo poi vedersi annullare la rete a causa di un fuorigioco di Belotti sulla linea, che ha ostacolato Szcesny.

L’esterno azzurro ha ricevuto palla in area rasoterra all’altezza del dischetto del rigore. Freddissimo Insigne, che ha piazzato il pallone nell’angolo in basso alla destra di Szcesny. Il portiere però è stato ostacolato da Andrea Belotti, in posizione di off-side, che gli ha precluso la possibilità di intervenire.