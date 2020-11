Qualificazioni Coppa d’Africa: il Senegal batte la Guinea, Koulibaly in campo tutta la partita

Successo per Kalidou Koulibaly in Nazionale, il suo Senegal ha battuto la Guinea Bissau per 1-0, grazie alla rete dell’attaccante del Liverpool Sadio Mané. Il difensore del Napoli e capitano del Senegal ha giocato per tutti i 90 minuti.

Nel corso della gara il difensore azzurro ha rimediato un’ammonizione che gli costerà la prossima presenza in Nazionale. Il centrale era infatti già diffidato e salterà la prossima partita con il suo Senegal.