Vittoria per l’Albania di Elseid Hysaj in Nations League. Il terzino del Napoli è stato schierato titolare dal tecnico Eddy Reya. Il giocatore classe ’94 ha giocato da esterno di centrocampo a destra per tutti i novanta minuti del match.

Grazie alla vittoria per 3-1 contro il Kazakistan , l’Albania si piazza così al secondo posto del Girone C con otto punti conquistati a due lunghezze dalla Bielorussia.