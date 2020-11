De Luca attacca: “Campania zona rossa in 72 ore, il Governo faccia chiarezza”

Il governatore della Campania Vincenzo De Luca ha rilasciato delle dichiarazioni al programma Che tempo che fa. Ai microfoni di Fazio, De Luca ha espresso la sua perplessità nei confronti delle scelte del Governo in merito alla decisione della zona rossa.

“Nel giro di 72 ore è passata da zona gialla a zona rossa. Una decisione che ha lasciato delle zone d’ombra. Il ministero dica cosa è accaduto. Le carte non sono state lette martedì o non sono state lette venerdì. Oppure il Governo non ha retto alla campagna di sciacallaggio contro la Campania. Per noi non cambia niente, noi ci manterremo sulla linea del rigore” ha dichiarato De Luca.

“C’è da dire che è stata avviata la campagna di sciacallaggio perché c’era da colpire un uomo che parla chiaro, che non partecipa alle massonerie, alle aggregazione di corrente e alle corporazioni. Per questo andava colpito. Sono uno che non sarà mai politicamente corretto. Dico che Di Maio ha detto cose ignobili ed il presidente del Consiglio ha il dovere di intervenire“.