Super gol di Dries Mertens in Belgio-Inghilterra. Il numero 14 del Belgio e del Napoli al minuto 23‘ ha trasformato un calcio di punizione che regala il doppio vantaggio ai diavoli rossi.

La partita si è aperta con la rete del vantaggio di Tielemans al 10′. Al momento il Belgio è in vantaggio per due reti a zero.