RAI – Il Napoli e Milik stanno valutando l’addio a gennaio. Szoboszlai è l’affare del momento. E su Meret-Inter…

Il giornalista di Rai Sport, Ciro Venerato, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli facendo il punto della situazione sul mercato del Napoli sia in entrata che in uscita. Ecco quanto evidenziato:

MILIK

“La situazione Milik è che sia il Napoli che il suo entourage valutano offerte per gennaio. Il problema è che De Laurentiis non vuole lasciarlo andare via a cifre basse, il che si concilia male con il contratto in scadenza. De Laurentiis è rimasto male anche per il trasferimento rifiutato a fine mercato. Bisogna capire se la Fiorentina con l’arrivo di Prandelli si rifarà sotto. Bisogna capire anche se dalla Premier si aprirà una porta per il suo trasferimento. Milik ha preso tempo sperando che la Juve lo acquistasse. Quando Paratici ha acquistato Morata, Milik era disponibile ad andare altrove come Atletico Madrid o Tottenham. Lui ha rifiutato la Fiorentina perché non era compiacente alle sue ambizioni”.

SZOBOSZLAI

“Szoboszlai è l’affare del momento. Piace a tanti altri club, non solo Milan ma anche Premier. Il Napoli solitamente parte in svantaggio, di solito li prende quando ancora devono esplodere. Riguarda la volontà del giocatore, attualmente sceglierebbe il Milan. Il Napoli difficilmente vince le aste sui giocatori già affermati. Il Napoli deve muoversi sui giocatori non ancora affermati del tutto”.

MERET

“Meret sa che giocherà tanto. Gattuso ha sottolineato che se uno gioca 35 partite l’altro ne gioca 30. Al suo entourage è stato garantito che farà le presenze necessarie per garantirsi una maglia agli Europei. A giugno vedremo se Meret continuerà ad accettare l’alternanza con Ospina. L’unico club che potrebbe assicurarsi Meret in questo momento è l’Inter, anche grazie al buon rapporto di Pastorello con l’Inter”.