Graziani consiglia: “Voglio dire una cosa agli amici napoletani, non vi nascondete!”

Ciccio Graziani, ex calciatore e noto opinionista della trasmissione televisiva “Tiki Taka”, è intervenuto così ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato:

“Voglio dire una cosa agli amici napoletani, non vi nascondete, giocate allo scoperto perché oggi pensare in un campionato così anomalo di non poter vincere il campionato sarebbe un autogol incredibile.

Io vorrei che qualcuno del Napoli dicesse: ‘Noi giochiamo per vincere questo campionato, ci crediamo, ci vogliamo provare in tutte le maniere’; poi se non succederà pazienza. Con questo nascondersi va a finire che si condizionano veramente su questo aspetto qui.

Non bisogna essere presuntuosi o spavaldi, ma dire in una stagione come questa dove grandi squadre stanno avendo difficoltà, noi ci vogliamo essere per lo scudetto, vogliamo mangiare al tavolo dei grandi. Potrebbe essere un grido di autostima che farebbe bene alla squadra”.