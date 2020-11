Petagna e Sfera Ebbasta aprono il loro ristorante a Napoli

L’edizione odierna de Il Mattino ha rivelato che l’attaccante del Napoli, Andrea Petagna e il trapper Sfera Ebbasta sono pronti ad aprire il loro ristorante “Healthy Color” anche a Napoli.

Dopo aver inaugurato il loro primo locale a Milano un anno fa, lo stilista Marcelo Burlon ha deciso di investire in “Healthy Color”. Grazie anche al suo aiuto, Petagna e Sfera Ebbasta sbarcheranno anche a Roma e Napoli. Nella capitale sarà aperto a inizio 2021 in zona Prati-Vaticano mentre nel capoluogo campano sarà inaugurato in Primavera in una zona ancora top secret.

Un bel colpo per Petagna che sarà sia calciatore sia imprenditore nella stessa città. L’obiettivo sarà il mangiar sano e buono, un vero e proprio fast food, adatto per le pause pranzo come per la cena.