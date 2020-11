Gianni Di Marzio: “La sentenza è gravissima, hanno offeso Napoli e i napoletani”

Gianni Di Marzio è intervenuto ai microfoni di Radio Marte nel corso del programma “Marte Sport Live”. L’ex allenatore del Napoli ha criticato fortemente la sentenza della Corte d’Appello riguardo la vicenda Juventus-Napoli.

“Secondo me, ancora più grave della sconfitta a tavolino e del punto di penalizzazione, è stato come questa sentenza l’hanno messa giù. Dà una brutta immagine di Napoli e dei napoletani. Hanno pensato a un trucco, ci hanno offesi: non solo la SSC Napoli e l’ASL devono tutelarsi, ma proprio da cittadino napoletano farei una querela leggendo questa sentenza. Questa cosa è gravissima”