Gazzetta – Mertens aveva scelto l’Inter ma l’amore per Napoli e Gattuso lo hanno convinto a restare

Quest’estate la telenovela rinnovo Mertens ha accompagnato i tifosi del Napoli per diverso tempo. L’attaccante belga sembrava anche aver accettato l’offerta dell’Inter ma alla fine ha deciso di rinnovare il contratto per altri due anni con il Napoli.

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha rivelato come Mertens avesse praticamente deciso di andare all’Inter prima di fare retromarcia: “Dries Mertens aveva quasi deciso, 80 per cento, di andare all’Inter: il filo diretto con Lukaku, poi il ribaltone. L’amore di Dries per Napoli e il lavoro ai fianchi di Rino, quel 20 per cento è lievitato”.