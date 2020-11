Bagni: “Il Napoli è tra le favorite allo Scudetto, spero che rinviino il match tra gli azzurri e la Juve”

Salvatore Bagni, ex calciatore del Napoli, è intervenuto nel corso del programma “MarteSportLive” in onda su Radio Marte. Ecco quanto evidenziato:

“Osimhen? Se non c’è la frattura con il polso fasciato si può giocare, più che altro sarà un problema se l’infortunio è legato alla spalla”.

“Al ritorno delle Nazionali ci vorrà il miglior Napoli. Quest’anno il Campionato è più competitivo e la squadra partenopea è una delle migliori. Il Milan è forte ma ha ancora da migliorare non è candidato allo Scudetto. La Roma, invece, è cresciuta nonostante le critiche iniziali ma bisognerà vedere come reagirà alle partite con maggiore intensità. Per me le candidate allo scudetto sono Napoli, Inter e Juve“.

“Emerson Palmieri–Napoli? È un calciatore forte ma noi dobbiamo valutare se è adatto con il nuovo modulo. Sulla fascia sinistra abbiamo bisogno di un difensore che sappia più difendere che attaccare”.

“Campionato 1988? L’errore commesso in passato è stato pensare di aver già vinto il Campionato. Il Milan era più in forma. Con la squadra che avevamo a disposizione avremmo dovuto vincere, ma conta giocare trenta partite bene. Quell’anno persi il Campionato e gli Europei quindi ci abbiamo perso un po’ tutti”.

“Sentenza Juve-Napoli? Ha fatto del male ai i tifosi e alla società. Chi ha stabilito la decisione evidentemente avrà pensato che il Napoli non è voluto partire a causa delle assenze dei calciatori. In quel momento al Napoli conveniva giocare la partita perché la Juve era sottotono, spero che rinviino la partita”.