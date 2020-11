Sportmediaset – Se Calhanoglu non rinnoverà con il Milan, il Napoli si farà avanti per prenderlo a parametro zero

Il giornalista di Sportmediaset, Claudio Raimondi, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli nel corso del programma “Radio Goal”.

“Se Calhanoglu non rinnoverà con il Milan, il Napoli potrebbe farsi avanti. Gattuso lo ha già avuto al Milan, lo conosce bene e lo potrebbe usare come trequartista, dove adesso sta adattando Mertens. È una trattativa che procede a fari spenti e da svincolato sarebbe un’idea. Lui al Milan prende 6 milioni ma il Napoli potrebbe provare a offrirgliene 5.

L’agente lo ha proposto anche all’Inter, ma i nerazzurri non sono convinti visto che hanno già Eriksen. Atletico Madrid e Manchester United fanno sul serio ma il turco vorrebbe restare in Serie A, campionato che ama tanto. Questa trattativa si potrà fare solo e il Napoli si qualificherà in Champions League: Calhanoglu vuole giocare in Champions il prossimo anno”.