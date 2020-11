Martino: “Gattuso stravede per Hysaj, si troverà un accordo per il rinnovo”

Il giornalista, Carmine Martino è intervenuto nel corso della trasmissione “Radio Goal” in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto riportato:

“Rinnovo Gattuso? Credo che l’ufficialità del contratto di Gattuso sia una formalità perché arriverà sicuramento entro la fine dell’anno”.

“Non ci saranno ripercussioni su Mario Rui e Ghoulam dopo la storia della tribuna, ci sono già state situazioni del genere e sono eventi che accadono ma servono solo per rafforzare le cose. Sappiamo che Ghoulam era sul mercato ma non è stata trovata una squadra, è stato rinviato tutto a gennaio ma un suo addio non mi farà rimanere sorpreso”.

“Hysaj e Maksimovic? Gattuso stravede per Hysaj, il calciatore quasi mai è in panchina quindi credo che alla fine un accordo si troverà. Sulla fascia sinistra bisognerebbe trovare qualcun altro perché Hysaj può dare garanzie ma sulla fascia sinistra è più debole”.