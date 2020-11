Kozminski, Vicepresidente della Federazione polacca: “Zielinski è fuori forma, sta ancora soffrendo il periodo del Covid. Milik è un giocatore spento”

Marek Kozminski, vicepresidente della federazione polacca, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli nel corso del programma “Radio Goal”. Kozminski ha parlato dei giocatori del Napoli, Piotr Zielinski e Arek Milik.

“La Polonia dopo l’esperienza di ieri sera contro l’Ucraina va in Italia per non perdere, vista la classifica attuale. Poi ci vorremo giocare il tutto per tutto con l’Olanda.

Zielinski può fare ancora meglio viste le sue doti calcistiche e umane. Si trova in un momento molto delicato: il ragazzo non è in forma, sta ancora soffrendo il periodo di fermo dovuto dal Covid. È uscito al 60’ ed era molto stanco. Spero che con la sosta natalizia si rimetterà in forma. Il 2021 sarà il suo anno.

Milik ieri era capitano perché tra i titolari era quello con più presenze in Nazionale. Arek ha giocato così e così perché non sta giocando con il Napoli. Adesso è un giocatore spento che non sorride perché subisce molto questa brutta situazione che sta vivendo con la società.

Io spero che il tutto si risolva presto perché non fa bene questa situazione né per la società né per il giocatore e spero che con il mercato di gennaio si trovi una soluzione. Nessuno ne esce vincitore in questa storia”.