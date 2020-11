Dottor Fabbricini: “Ci vuole più tolleranza da parte della Uefa. Sentenza politica? Non sono d’accordo”

A Radio Kiss Kiss Napoli, nel corso della trasmissione “Radio Goal”, è intervento il dottor Roberto Fabbricini. Ecco quanto evidenziato:

“Nazionali? È un discorso complesso, è un momento particolare. Io non avrei consentito le partenze per le Nazionali, la soluzione sarebbe quella da parte della Uefa di attenuare il calendario delle Nazionali. In alcune squadre i calciatori non sono partiti altre, invece, hanno calciatori in tutto il mondo, quindi è un momento particolare. Abbiamo già avuto un Campionato anomalo e anche quest’anno lo stiamo vivendo di nuovo. C’è un protocollo e va rispettato ma in questo momento c’è bisogno di più elasticità”.

“Sentenza politica? Non sono d’accordo. È normale che ora un giornale napoletano scriva cose contro la decisione. Non credo che il Presidente De Laurentiis abbia utilizzato l’ASL come scusa per non giocare, le assenze dei calciatori non c’entrano. Gli azzurri risentiranno i punti tolti in classifica. In questo momento, con il Campionato che vive un momento di incertezza, si poteva essere più tolleranti. Ma al Napoli ora manca solo il Collegio di Garanzia del Coni“.