De Maggio rivela: “Mi hanno detto una cosa sugli allenamenti di Gattuso!”

Il giornalista Valter De Maggio ha rivelato a Kiss Kiss Napoli nel corso del programma “Radio Goal” una novità che arriva direttamente da Castel Volturno.

“Mi rivelano da Castel Volturno di un Gattuso scatenato durante l’allenamento. Le urla si sono sentite fin fuori il Training Center. Rino è l’anima di questa squadra“.

Anche il giornalista di Sportitalia, Manuel Parlato, presente a Castel Volturno, ha dato ulteriori aggiornamenti.

“Gattuso ha la stessa grinta del solito anche se in campo c’erano solo dieci giocatori della prima squadra. Segno evidente che Gattuso è concentratissimo in vista di Napoli-Milan, sfida molto particolare per lui e importante per la classifica.

All’allenamento erano presenti anche molti Primavera e qualche ragazzo dell’Under 17. Il padre di un portiere dell’U17, sentendo le urla di Gattuso, era preoccupato per il figlio e ha chiesto se il mister fosse sempre così”.