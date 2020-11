Ceci: “Maradona sta bene, ora è in Argentina e spero di raggiungerlo presto”

Nel corso della trasmissione “Radio Goal” in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Stefano Ceci, grande amico e menager di Maradona. Ecco quanto dichiarato:

“Diego è tranquillo, in questo momento è in Argentina insieme alle figlie, dopo l’operazione stava bene e voleva andare addirittura allo stadio. Spero di andare il prima possibile da lui, ho fatto anche già una richiesta allo stato visto che ora è tutto bloccato”.

“Diego è stato fortunato visto il suo fisico, infatti, abbiamo visto che nel mese scorso non riusciva neanche a camminare e poi dopo l’operazione già stava bene. Bernardi disse che mise 10 a un solo calciatore, perché mentre Maradona il martedì non riusciva a fare un’intervista a causa di un infortunio, qualche giorno dopo scese in campo con il Napoli e fu incisivo”.