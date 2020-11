Tosel, ex giudice sportivo: “Sandulli concreto e chiaro. Il Tar non può modificare la sua decisione!”

Nel corso della trasmissione radiofonica Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto l’ex giudice sportivo Gianpaolo Tosel sulla sentenza stabilita dal giudice Sandulli e sul possibile intervento del Tar. Ecco quanto evidenziato:

“La sentenza è uno schiaffo al Napoli? Sono un amante del calcio, in quanto tale l’istinto mi porta a dire che il risultato che conta è quello sul campo. Ho passato mezzo secolo immerso tra codici e sentenze e posso dire che la decisione mi è parsa apprezzabilissima in termini di concretezza dei temi e degli argomenti. La corte d’appello non ha fatto altro che confermare il giudizio di primo grado, nulla aggiungendo se non un paio di aggettivi che hanno suscitato la reazione dei destinatari. Ha riportato un riferimento ai principi del collegio di Garanzia del Coni ritenendo inevitabile un suo intervento.

ASL o protocollo? Non ho esperienza nei temi in esame perché il terreno della pandemia è un terreno inesplorato. Deduco che ci troviamo in una situazione anomala e tipicamente italiana. Serve un coordinamento tra i vari organi che possa incidere su una situazione concreta.

Può intervenire il Tar? No sono in grado di rispondere perché l’intervento della giustizia amministrativa mi sembra nuovo. Mi è difficile pensare che il Tar possa modificare una decisione che in via definitiva gli organi della giustizia sportiva hanno deliberato.

Sandulli è stato chiaro? Io non personalizzo la responsabilità, ho apprezzato la decisione del giudice. Ha motivato la decisione con una situazione che faceva trapelare una situazione premeditata“.