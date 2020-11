Parma, Carli commenta: “Avevamo otto casi di Covid e nessuno ha mai pensato di non partire”

Dopo la sentenza che ha confermato la sconfitta a tavolino con punto di penalizzazione in sfavore del Napoli, nella conferenza stampa di presentazione di Busi e Brunetta, il direttore sportivo del Parma Marcello Carli ha voluto sottolineare l’atteggiamento della propria società e dell’allenatore in una situazione analoga a quella del Napoli, in occasione del match contro la Juventus, e di altre squadre con delle positività all’interno della propria rosa:

“Liverani vuole portare qualcosa avanti, ho visto un allenatore positivo, che non si è lamentato di nulla e quando siamo partiti per Udine avevamo otto casi di Covid e nessuno ha mai pensato di non partire. Non vogliamo avere alibi e anche se fossimo in dieci partiremmo comunque. Il virus c’è per tutti, dobbiamo trasmettere positività alla gente, perché si gioca a calcio per questo, altrimenti chiudiamo tutto”.