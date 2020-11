Macedonia-Georgia, Elmas: “Sarà dura ma sono ottimista, giocheremo per il nostro Paese”

La redazione de il Mattino ha riportato le parole espresse da Eljif Elmas durante il ritiro con la Macedonia, alla vigilia dell’importante match contro la Georgia per la qualificazione all’Europeo. Ecco quanto dichiarato:

“Una finale non si può spiegare. Sarà una sfida difficile con una posta in palio altissima, ma ci stiamo preparando al meglio per vincere la partita e portare i tre punti a casa. Abbiamo bisogno di essere concentrati in tutti i 90 minuti, anche la Georgia vuole l’Europeo ma dobbiamo tenere noi il pallino del gioco. Sono ottimista, sarà una bella sfida e la giocheremo per noi stessi e per il nostro Paese”.