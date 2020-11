La Repubblica – Corbo: “Il Napoli è visto come un traditore! Non c’è stata uguaglianza dinanzi alla legge, ma Grassani…”

Il giornalista de La Repubblica Antonio Corbo ha rilasciato dichiarazioni a Radio Marte. Nel corso di Marte Sport Live infatti il giornalista ha detto la sua sul caso Juve-Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione.

“Il Napoli ha fatto un tradimento secondo la Lega. I soci, che sono le società, considerano il Napoli un traditore poiché ha voluto andare contro il patto di continuare il campionato pur di non far fallire varie società. Ora solo una difesa strenua può ribaltare la situazione”.

“Il Napoli è stato trattato come non si tratta un club. Il diritto stesso è stato oltrepassato, è stato superato un confine. Ci sono state delle dichiarazioni inaccettabili, le società non erano uguali davanti alla legge, ciò è vergognoso. Il Napoli ha sottovalutato l’udienza, la difesa doveva essere più attrezzata: se dall’altra parte ci sono giuristi eminenti, tra l’altro con un po’ di pregiudizio contro il Napoli, la difesa deve andare molto più in fondo. Napoli è la culla del diritto, bisognava andare con uno straprofessore universitario”.