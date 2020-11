Sentenza Juve-Napoli, Piccione concorda: “Vista la situazione non c’era altra soluzione”

Durante il programma “Radio Goal” in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto il giornalista Valerio Piccione e ha commentato la sentenza su Juventus-Napoli. Ecco quanto evidenziato:

“Il giudizio di primo grado già aveva dato aperto questa strada. Questa seconda sentenza ha confermato questa decisione. Ma credo che in questo momento visto l’emergenza sanitaria non c’era altra soluzione alla mancata lealtà.

Ricordiamoci che la partita era programmata il 4 ottobre e la situazione nel nostro Paese in meno di quaranta giorni è peggiorata, la sentenza o scriveva quello ma in un altro modo o non confermava il 3-0“.