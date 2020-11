Buone notizie dall’Argentina, Maradona finalmente dimesso

E’ arrivata la notizia tanto attesa dalla clinica Olivos in cui è ricoverato Diego Armando Maradona che, come riporta Tyc Sports, a distanza di poco più di una settimana dal delicato intervento alla testa per rimuovere l’edema celebrale, è stato dimesso e continuerà la sua riabilitazione in regime ambulatoriale.

La notizia è stata confermata questo pomeriggio dal dottor Leopoldo Luque, che già ieri aveva anticipato la possibilità che ciò avvenisse, data l’evoluzione delle condizioni di Diego e per il fatto che lo stesso Maradona ha insistito per uscire dall’ospedale e continuare la sua riabilitazione in regime ambulatoriale presso un indirizzo nel quartiere di Villanueva, vicino al complesso Nordelta.