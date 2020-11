Avvocato Fimmanò: “La sentenza di ieri tutela il calcio, il Napoli avrà ragione quando il campionato non sarà più in pericolo”

Ai microfoni di Radio Marte ha rilasciato un’intervista l’avvocato Francesco Fimmanò. Il giurista partenopeo ha detto la sua sulla sentenza di Juventus-Napoli. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione.

“Qual è la differenza tra le sentenze di Mastandrea e Sandulli? Mastandrea stesso dice per tre volte ‘nei limiti delle regole dell’ordinamento sportivo’: ci sono regole sportive che valgono per il diritto sportivo e basta. La decisione di Mastandrea ci sta e non ci sta, ma ha comunque dichiarato più volte che lui agisce nei suoi limiti. Sandulli è andato oltre, ma non c’è assolutamente la base per parlare di querela”.

“Quante possibilità ci sono di ribaltare la sentenza? Secondo me quando il campionato non sarà più in pericolo la partita si giocherà. Io sono comunque d’accordo, immaginatevi se ogni realtà locale si mettesse in mezzo su decisioni di questo tipo: chiudiamo il campionato e arrivederci. Detto ciò, io credo che alla fine il Napoli avrà ragione, ma dovrà affrontare tutti i gradi di giudizio”.