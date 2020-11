Avv. Chiacchio sicuro: “Nessuna offesa al Napoli: il collegio di Garanzia del Coni valuterà secondo diritto, non simpatia! Tar? Può intervenire”

Ai microfoni di Radio Marte, nel corso della trasmissione radiofonica Si Gonfia la Rete, è intervenuto l’avvocato Chiacchio sulle tematiche delle ultime in casa Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Intervento Tar? Il Tar interviene solo in situazioni straordinarie, è già successo in passato anche se in rarissime occasioni. Questo caso potrebbe far intervenire il Tar”.

“Il Napoli può violare un precetto dell’ASL? Non si può escludere nulla, anche se per ora gli sforzi si sono concentrati sul Centro Garanzia del Coni. Bisognerà cambiare qualcosa nell’impostazione della causa. Bisogna entrare nel diritto, dar peso alla causa di forza maggiore, usare argomentazioni diverse. Il collegio di garanzia valuta la situazione secondo diritto, non simpatia. Questo dovrà essere motivato”.

“Estremi per la querela? Il giudice gode dei poteri più ampi in merito a discrezionalità. La corte ha giudicato, non credo ci siano i presupposti della querela. Non è un’offesa, ha fatto delle valutazioni richiamandosi alla lealtà”.