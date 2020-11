Venerato: “Lo scudetto non si annuncia ma si vince, quest’anno c’è la possibilità di giocarsela. ADL e Gattuso hanno raggiunto l’accordo”

Nel corso della trasmissione radiofonica Radio Goal a cura di Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto il collega ed esperto di calciomercato Ciro Venerato. Di seguito, quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Accordo raggiunto tra Gattuso e De Laurentiis, ora sono al lavoro i legali per stilare il contratto.

Lo scudetto non si annuncia ma si vince, è la mia teoria. Credo che ciò che dicono allenatori e giocatori, è molto diverso da ciò che si dice davanti ai microfoni. Credo che ci sia un patto scudetto, come ai tempi di Sarri, anche nello spogliatoio di Gattuso.

Quest’anno, non essendoci una Juventus padrona, c’è la possibilità di giocarsela, però per una piazza come Napoli, è meglio avere un mister che mantenga un profilo basso sullo scudetto“