RPN – Scongiurato il rischio quarantena per Ospina dopo la positività del preparatore dei portieri della Nazionale

Nel corso della giornata odierna, i colleghi de Il Mattino avevano evidenziato il dato relativo alla positività del preparatore dei portieri della Nazionale della Colombia McAleenan.

Il CT Quieroz, l’aveva prontamente sostituito con Ricardo Lopez, ma, le notizie che arrivano dal collega Marco Giordano di Radio Punto Nuovo, sono confortanti.

Stando a quanto riportato dal tweet del collega, infatti: “Il preparatore dei portieri della Nazionale colombiana è risultato positivo al Covid19 ma non è entrato in contatto con il gruppo squadra perché rimasto in isolamento nel paese dove si trovava al momento della positività. Scongiurato rischio quarantena“.

Di seguito, il tweet:

+++Aggiornamento @D_Ospina1+++ Il preparatore dei portieri della @FCFSeleccionCol risultato positivo al #Covid_19 non è entrato in contatto con il gruppo squadra, perché rimasto in isolamento nel paese dove si trovava al momento della positività. Scongiurato rischio quarantena. pic.twitter.com/A1x4w5Berb — Marco Giordano (@MarcoGiordano6) November 10, 2020