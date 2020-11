Reina su Zielinski: “È un giocatore da Real o Barcellona, mi ha fatto innamorare dalla prima volta che l’ho visto”

L’ex portiere del Napoli, attualmente in forze alla Lazio, Pepe Reina, è stato intervistato da Cadena SER, una stazione radio privata, spagnola. Di seguito le sue parole evidenziate dalla nostra redazione:

“Il calendario è fitto, ci sono molte partite e quando vengo chiamato in causa devo farmi trovare pronto.

Il pareggio con la Juventus è un buon risultato. Non è stato facile visti i tanti giocatori che non avevamo a disposizione, ma questa è una squadra che non molla mai.

Un giocatore che mi ha fatto innamorare dalla prima volta che l’ho visto è Piotr Zielinski. Potrebbe stare benissimo nel Real Madrid, nel Barcellona o in un club simile”.