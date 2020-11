Ricorso respinto, Pistocchi: “Accuse gravissime al Napoli, sembra abbia commesso i reati di Calciopoli. Si può ricorrere per danni di immagine”

Nel corso della trasmissione Radio Goal, programma in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Maurizio Pistocchi che ha parlato della sentenza sul match Juventus-Napoli. Ecco quanto evidenziato:

“Sentenza attesa, non mi sorprende. La vera novità sono le accuse usate dal Giudice, pesantissime nei confronti del club. Il Napoli potrebbe anche ricorrere per danni di immagine. Non ricordo sentenze di questa forza, sembra addirittura che il Napoli abbia commesso i reati contestati in Calciopoli, ma lì i fatti erano molto più gravi. Non è più una vicenda sportiva, questa vicenda rischia di sporcare la storia della società e ciò non può essere accettato”.

“Evidentemente la Corte Federale si è fatta l’idea sulla decisione finale basata sul fatto che il Napoli abbia voluto evitare di giocare la partita. Questa decisione naturalmente dovrà essere dimostrata dal Napoli sulla base ai documenti che hanno data certa e in quanto tali non possono essere contraddetti. Vista la situazione complessa con le Asl, la FIGC non poteva permettersi di far giocare la partita. Era ovvia la decisione. Ma ci saranno altri ricorsi e vedremo”.

Poi, aggiunge sull’attale posizione in classifica degli azzurri e del loro andamento: “L’aspetto positivo da sottolineare è che nonostante il punto di penalizzazione e i tre punti persi a tavolino il Napoli è terzo in classifica sopra la Juventus. Gli azzurri si sono dimostrati competitivi per vincere il titolo. Hanno un’ottimo possesso palla ma sbagliano troppo sotto porta. Anche contro il Bologna abbiamo visto che calciatori come Mertens o Osimhen hanno sbagliato sotto rete”.

Inoltre, conclude così: “Se fossi nei tifosi del Napoli me la prenderei per essere stato accusato di disonestà. Il Napoli per la tifoseria dovrà fare ricorso, è stato accusato di una cosa gravissima. Il Campionato è competitivo e vedremo come andrà a finire”.