Pres. Spezia, Chisoli: “Protocollo? Ci stanno lavorando, le Nazionali sono un problema grosso”

Il presidente dello Spezia, Stefano Chisoli, è intervenuto nel corso della trasmissione sportiva Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto dichiarato:

“Siamo sorpresi di questo avvio di Campionato e ne siamo soddisfatti. Il Campionato è complesso ma i ragazzi stanno bene e possono fare ottime cose”

“Protocollo? Credo che ci stiano lavorando. La situazione è complessa anche perché bisogna vederla in generale anche in base al colore delle zone. Sulla sentenza di Juventus-Napoli non posso dare un parere in quanto non conosco bene l’andamento della situazione”.

“Nazionali? Noi non abbiamo questo problema visto che non abbiamo molti calciatori impegnati con le rispettive Nazionali, ma concordo con Marotta quando dice che sia un problema grosso”.