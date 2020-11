UFFICIALE – Caos nazionali, i calciatori del Napoli rispondono alle chiamate: via in 15, gli impegni

Convocazione per quindici calciatori del Napoli per i prossimi turni di qualificazioni a mondiali ed europei, nonostante la bufera scatenata dalle ASL di Roma e Firenze che nella giornata di ieri hanno imposto a Roma, Lazio e Fiorentina l’isolamento fiduciario e l’attivazione della bolla anti-contagio, a causa dei positivi presenti in rosa le Asl hanno proibito lo spostamento per non generare rischi all’interno del gruppo di Coverciano. Al contrario delle decisioni riguardanti le due squadre capitoline e della Fiorentina, i calciatori dell’Inter non sono stati bloccati dalle Asl locali malgrado la presenza di un positivo in squadra scatenando così una vera e propria bufera tra i club del campionato italiano.

Di seguito le date che vedranno impegnati i calciatori del Napoli in giro per il mondo al seguito delle proprie nazionali:

Meret, Di Lorenzo e Insigne sono stati inseriti dal Ct Mancini nella lista per l’amichevole Italia-Estonia (11 novembre a Benevento) e per la doppia sfida di Uefa Nations League: Italia-Polonia (15 novembre a Reggio Emilia) e Bosnia-Italia (18 novembre Zenica).

Mertens impegnato nell’amichevole Belgio-Svizzera (11 novembre) e nella doppia sfida di Uefa Nations League: Belgio-Inghilterra (15 novembre) e Belgio-Danimarca (18 novembre)

Zielinski di scena nell’amichevole Polonia-Ucraina (11 novembre) e nella doppia sfida di Uefa Nations League: Italia-Polonia (15 novembre) e Polonia-Olanda (18 novembre)

Elmas di scena nel match di qualificazione europee Georgia-Macedonia (12 novembre) e nella doppia sfida Uefa Nations League: Macedonia-Estonia (15 novembre) e Armenia-Macedonia (18 novembre)

Fabian Ruiz impegnato nell’amichevole Olanda-Spagna (11 novembre) e nella doppia sfida di Uefa Nations League: Svizzaera-Spagna (14 novembre) e Spagna-Germania (17 novembre)

Hysaj sarà in campo nell’amichevole Albania-Kosovo (11 novembre) e nella doppia sfida di Uefa Nations League: Albania-Kazakistan (15 novembre) e Albania-Bielorussia (18 novembre)

Lobotka convocato per la gara di qualificazione europea Irlanda del Nord-Slovacchia e per la doppia sfida di Uefa Nations League: Slovacchia-Scozia (15 novembre), Repubblica Ceca-Slovacchia (18 novembre)

Mario Rui impegnato nell’amichevole Portogallo-Andorra (11 novembre) e nella doppia sfida di Uefa Europa League: Portogallo-Francia (14 novembre) e Croazia-Portogallo (17 novembre)

Rrahmani giocherà l’amichevole Albania-Kosovo (11 novembre) e la doppia sfida di Uefa Nations League: Slovenia-Kosovo (15 novembre) e Kosovo-Moldavia (18 novembre)

Koulibaly in campo nella doppia sfida di qualificazioni alla Coppa d’Africa: Senegal-Guinea (11 novembre) e Guinea-Senegal (15 novembre)

Osimhen in campo nella doppia sfida di qualificazioni alla Coppa d’Africa: Nigeria-Sierra Leone (11 novembre) e Sierra Leone-Nigeria (17 novembre)

Lozano di scena nella doppia amichevole Messico-Corea del Sud (14 novembre) e Giappone-Messico (17 novembre)

Ospina impegnato nella doppia sfida di qualificazioni mondiali: Colombia-Uruguay (13 novembre) e Ecuador-Colombia (17 novembre)