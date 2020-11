Repubblica – Durante la sosta arriverà la firma sul rinnovo di Gattuso

Durante la sosta arriverà l’ufficialità, Rino Gattuso sta per legarsi al Napoli fino al 2023. Come riportato dai colleghi di Repubblica il tecnico calabrese si legherà al Napoli senza clausole rescissorie. Di seguito quanto riportato dai colleghi:

“Lo farà alle sue condizioni: questa volta il presidente si è convinto a fare un’eccezione, anteponendo il rapporto personale a quello professionale e con la certezza di avere in panchina l’uomo giusto per costruire un ciclo a lunga scadenza. Ringhio era infatti stato irremovibile, ad agosto”.

“Resto tranquillamente a scadenza, non è un problema di soldi, per lavorare ho bisogno di sentirmi libero”.

“È stato il club azzurro allora a fare un passo indietro per accontentarlo, per non correre il rischio di perdere il tecnico alla fine della stagione.

Il contratto che si prepara a firmare con il Napoli fino al 2023 non sarà per Ringhio una prigione dorata: se arriveranno i risultati e le belle prestazioni tanto meglio, altrimenti sarà l’inquilino della panchina a togliere autonomamente il disturbo”.