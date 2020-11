Piccinini: “Il Napoli ha avuto il dominio del campo, Osimhen diamante grezzo”

In diretta su Sky come di consueto la domenica sera è andato in onda lo Sky Calcio Club, durante la diretta gli ospiti in studio hanno detto la loro sulla vittoria del Napoli ed in generale sulle prestazioni offerte dalla squadra di Gattuso, di seguito le parole del noto giornalista Sandro Piccinini:

“Certo per il Napoli vale il discorso fatto col Milan: l’Europa League porta via molte forze, e questo conta, non si può essere sempre brillanti, in campo c’è grande qualità e personalità. Per 70 minuti il Napoli ha avuto il dominio del campo ma se non chiudi le partite rischi di pagarla, ma è stata una vittoria nitida.

“Osimhen è un diamante grezzo, ha bisogno di lavorare ancora molto ma ci sono grandi margini di miglioramento, la squadra ha il suo equilibrio in mezzo al campo se riesce a stare sul pezzo può fare cose importanti”.