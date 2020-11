Gioco, gestione e concentrazione: i tre punti cardine del Napoli di Gattuso

Ne esce vincitore il Napoli al Dall’Ara, rimediando con l’1-0 rifilato al Bologna tre punti fondamentali in campionato, dopo la sconfitta contro il Sassuolo.

Gli azzurri hanno sviluppato molto possesso palla nella metà campo avversaria e più volte hanno cercato di pugnalare il Bologna provando a tirare in diverse occasioni. Sono 19 i tentativi dei partenopei contro i 9 effettuati dai rossoblù. Ma nonostante i molteplici tiri provati, i paetenopei riescono a concretizzare solo una volta, ma in maniera decisiva. Il gol del Napoli taggato Osimhen è stato orchestrato da Lozano, autore del cross sul secondo palo concretizzato di testa dalla punta nigeriana.

Il Napoli vince e i meriti vanno alla gestione perfetta di Gattuso

Il Napoli ha iniziato la Serie A nei migliori dei modi, segnando tante reti, 18 complessive tra Campionato e Europa League, e mettendo in scena una visione affascinante di calcio. Ma come sempre arrivano anche momenti bui, e dopo essere inciampati contro l’AZ, gli azzurri hanno sofferto un po’ nel trovare equilibrio. Nonostante le difficoltà la squadra partenopea ha continuato a vincere, ad eccezione del match contro il Sassuolo.

La conquista di questi risultati positivi possono essere attribuiti ad una buona gestione del gruppo da parte di Gattuso. Il tecnico ha richiamato più volte la grinta e la concentrazione dei suoi, visto che per lui sono due caratteristiche fondamentali. Quest’ultime sono venute a mancare proprio a Mario Rui e Ghoulam nella preparazione del match contro il Bologna. Motivo per il quale l’allenatore ha preferito mandarli in tribuna. Quanto accaduto ai due calciatori partenopei è la dimostrazione che per mister Gattuso nessuno è indispensabile, ciò che importa è la mentalità giusta per affrontare ogni match.

Sull’aspetto psicologico il Napoli ha ancora molto da migliorare, ecco perché Gattuso ci tiene a tenere “tutti sul pezzo”. Il tecnico calabrese è stato abilissimo nel rimettere subito in ordine lo spogliatoio e a dare le giuste dritte tattiche per tornare sulla giusta strada. Da questo punto di vista Gattuso è l’uomo che serviva al Napoli per tornare ad essere competitivi.

Sara Madonna