Montervino sicuro: “Zielinski è già un campione. Mertens presto gli cederà il posto!”

A Ne Parliamo il Lunedì, in onda su Canale 8, è intervenuto l’ex calciatore del Napoli, Francesco Montervino sulle prestazioni di Dries Mertens e sul probabile passaggio di consegna tra il belga e Zielinski sulla trequarti. Di seguito riportiamo quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Mertens nel nuovo ruolo? Per caratteristiche e qualità può fare il ruolo di sotto-punta, in quel ruolo se si pone bene in posizione, si mette nelle condizioni di farsi dare la palla. Lui a volte non la riceve proprio perciò vuol dire che sta correndo troppo e male. Ancora non è entrato nel ruolo. Quando riceve palla, ovviamente ha la capacità di girarsi“.

“Passaggio di consegna Mertens-Zielinski? Sono sicuro che piano piano si andrà al passaggio di consegne tra Mertens e Zielinski perché quando incontri squadre difensive e con difese schierate, ti serve un uomo alla Mertens in area al posto di Osimhen, uno che ti crea la giocata, rapido nelle giocate e allora come sotto-punta ci sarà Zielinski. Con Zielinski tra le linee, il centrocampo può girarsi a convenienza e si può giocare con il 433. Penso che il ragazzo è intelligente e accetterà il passaggio di testimone e di conseguenza un po’ di panchina in più. Lo dico soprattutto per la gente che ancora non ha accettato l’addio di Callejon, presto perderemo Dries Mertens titolare“.

“Zielinski? Lui ha grandi qualità anche di recupero ed interdizione, può giocare anche a due. Ha destro, sinistro, gamba e lancio perciò si vede di più in avanti che in fase difensiva. Per molti che dicono che debba fare il salto di qualità, io dico che Zielinski è questo ed un campione“.