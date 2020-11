De Maggio: “Se Gattuso vuole mi mandi pure a fa***lo per me il Napoli è da scudetto!”

Walter De Maggio ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, ha così commentato la risposta di ieri data da Gattuso a Sky Sport, in merito alla possibilità che il Napoli possa vincere lo scudetto. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Non critico Gattuso ma la critica ci deve essere, ci sono tanti colleghi, opinionisti e addetti ai lavori. Siamo a Napoli ed è normale che ci sia una critica”.

“Col Sassuolo è giusto parlare di quanto non ha convinto, ma se parliamo di scudetto ci manda a fa***lo, se c’è una critica siamo professori e maestri, allora cosa dobbiamo fare?”.

“Ci stiamo a casa e non lavoriamo più? Per me il Napoli è da scudetto e se Gattuso vuole mandarmi a fa***lo allora lo faccia“.