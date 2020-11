Auriemma: “Amichevoli nazionali insulse e inutili, se Lozano torna positivo ADL cosa deve fare?”

Durante la trasmissione Si Gonfia La Rete, su Radio Marte, il noto giornalista campano Raffaele Auriemma si è lasciato andare ad un pesante sfogo riguardante la chiamata alle nazionali dei calciatori del Napoli e sui rischi da calcolare in caso di positività da parte di uno dei membri della rosa partenopea, di seguito le parole di Auriemma raccolte poco fa in diretta:

“Posso anche capire la chiamata in nazionale di uno come Ospina che dovrà giocare due match valevoli per le qualificazioni al mondiale, ma Lozano che affronterà due amichevoli contro Corea e Giappone mi dite che senso ha far fare ad un calciatore un viaggio del genere con una pandemia mondiale in corso ?”.

“Nel caso Lozano o un altro calciatore dovesse tornare a Castel Volturno positivo al Covid-19 mi dite De Laurentiis cosa dovrebbe fare, allora il presidente fa bene ad inc…arsi quando parla dei rischi che corrono i calciatori durante queste partite insulse ed inutili”.