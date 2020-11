UFFICIALE – Cinque Regioni diventano zona arancione: domani la decisione sulla Campania

Le statistiche delle ultime 24 ore evidenziano circa 7mila casi di Covid-19 in meno rispetto a ieri, in giornata odierna sono stati registrati complessivamente 25.271 nuovi casi in Italia. Però, bisogna tener conto che sono stati effettati anche circa 43mila tamponi in meno rispetto alla giornta di sabato: 147.725 ieri contro 191.144.

Il rapporto positivi/tamponi attualmente è al 17.1%, l’incremento delle vittime è in leggero aumento e ne vede 356 nelle ultime 24 ore, mentre ieri ne erano 331. Il numero totale dei morti è in crescita e sale a 41.750 dall’inizio pandemia, invece, il totale complessivo di contagiati, includendo vittime e guariti, ha raggiunto la cifra di 960.373.

Zona arancione, sono state aggiunte 5 nuove regioni

Roberto Speranza, ministro della Salute,, secondo quanto riporta l’ANSA, ha firmato in serata un’ordinanza che prevede l’aggiunta di nuove regioni in zona arancione: Abruzzo, Basilicata, Liguria, Toscana e Umbria a partire da mercoledì 11 novembre. Il ministro della Salute Roberto Speranza, secondo quanto riportato dall’ANSA, l’ordinanza che andrà in vigore dall’11 novembre prevede la Provincia di Bolzano in area ‘rossa’.

Anche la Campania in zona arancione?

Domani si deciderà il futuro della Regione Campania, questo è ciò che dice l’ANSA. Inoltre, l’agenzia afferma che al momento è in atto una ulteriore verifica dei dati epidemiologici.