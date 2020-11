Alvino: “Non mi illudo, ma togliere il punto di penalizzazione e far giocare Juve-Napoli darebbe un bel segnale”

Carlo Alvino è intervenuto durante la trasmissione Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli rilasciando le sue sensazioni in merito alla sentenza di oggi pomeriggio, di seguito il commento del giornalista campano. Alle 16 infatti si dibatterà in Corte Sportiva d’appello su Juve-Napoli, per ribaltare il 3-0 a tavolino e il punto di penalizzazione:

“Ad essere sincero non mi faccio illusioni, il calcio ha dimostrato in queste ultime vicende che vuole essere al di sopra di qualsiasi membro esterno, si vuole tenere al di sopra di tutto e di tutti”.

“Se invece il calcio vuole dar un bel segnale evidente soprattutto al mondo interno dovrebbe togliere il punto di penalizzazione al Napoli e far rigiocare la partita con la Juventus, vediamo cosa accadrà”