ADL presente per l’appello di Juve-Napoli, interverrà in videoconferenza: sentenza in serata

Aurelio De Laurentiis non potrà essere presente fisicamente ma si collegherà in video conferenza alla sentenza riguardante la mancata presenza della squadra azzurra all’Allianz Arena di Torino. A riferirlo è l’edizione online del Corriere dello Sport

Mattia Grassani, proverà a spiegare, carte alla mano, cosa accadde in quel week-end in cui si sarebbe dovuto giocare Juventus-Napoli. Per il giudice sportivo Mastrandrea, non hanno avuto un valore le certificazioni delle Asl di Napoli, con dentro i loro veti alla trasferta; stavolta a decidere sarà Piero Sandulli, presidente della Corte Federale d’Appello, e quando si comincerà (ore 15.30) ci saranno varie argomentazioni da aggiungere ai documenti ufficiali che Grassani e De Laurentiis hanno già presentato.

Al Napoli venne proibito di volare a causa delle positività di Zielinski, di Elmas, e di un dirigente: avesse avuto il sì, anche all’ultimo momento, delle Asl, non avrebbe avuto alcun problema a fare decollare il charter, fermato al sabato sera, dopo che era arrivato lo stop.

Il caso ha voluto, senza volta senza che il virus avesse un ruolo, che la squadra sabato non abbia potuto raggiungere Bologna, per un guasto all’aereo: e partenza di domenica mattina, a poche ore dalla partita. La dimostrazione, caso mai ce ne fosse bisogno, che sarebbe stato possibile organizzarsi. La sentenza è attesa in serata.