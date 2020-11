UFFICIALE – Il Bologna perde anche Hickey, salterà la sfida contro il Napoli

Altro infortunio in casa Bologna. Questa volta si tratta si tratta di Aaron Hickey, terzino mancino classe 2002, incaricato da Sinisa Mihajlovic di sostituire a sua volta l’infortunato Dijks. Lo stesso tecnico ha annunciato in conferenza stampa che il giovane talento salterà il Napoli:

“Non è una scelta tecnica, ma per infortunio. Ha giocato sempre e all’improvviso non gioca? E’ un infortunio leggero, vediamo se potrà essere in panchina per qualche minuto. Medel? Lo recuperiamo dopo la sosta. Siamo come sabato con Hickey in meno, si va di male in peggio ma non ci arrendiamo”.