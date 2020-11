BOLOGNA NAPOLI FORMAZIONI – Dopo il match di Europa League disputato contro il Rijeka, che ha visto vincere gli azzurri per 2 reti ad 1, la compagine di Gattuso sarà nuovamente impegnata in campionato. Gli azzurri dovranno vedersela col Bologna, nella partita valida per la 7^ giornata di Serie A. Fischio d’inizio domenica 8 novembre alle 18 nella cornice dello stadio Dall’Ara.

Il Napoli ha battuto il Bologna qui in due degli ultimi quattro scontri diretti (1 pareggio, 1 sconfitta), inclusa una vittoria per 7-1 nel 2017. Tre di queste quattro partite hanno anche visto la squadra ospite segnare almeno 2 gol nel secondo tempo.

Bologna Napoli formazioni, le probabili

QUI BOLOGNA: Dopo tre sconfitte consecutive in Serie A, il Bologna ha battuto il Cagliari l’ultima volta per 3-2 ottenendo la seconda vittoria consecutiva in tutte le competizioni. Il Bologna ha vinto tre delle quattro partite casalinghe ufficiali in questa stagione, segnando almeno 3 gol in tre occasioni. Per la squadra di casa la situazione è complicata dai numerosi infortuni (Dijks, Medel, Poli, Santander, Skov Olsen) e i probabili indisponibili (Mbaye, Sansone).

QUI NAPOLI: Il Napoli ha perso contro il Sassuolo la sua ultima partita di campionato, subendo entrambi i gol nel corso del secondo tempo, il primo dei quali arrivato su rigore. Contro il Bologna con molta probabilità Gattuso schiererà in campo gli elementi tenuti a riposo per la partita di Europa League, più Osimhen dopo la squalifica.

bologna napoli formazioni

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Danilo, Denswil, Tomiyasu; Schouten, Svanberg; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio. All. Mihajlovic

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Bakayoko, Fabian; Lozano, Mertens, Insigne; Osimhen. All. Gattuso