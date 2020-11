Bologna-Napoli, con il ritorno di Zielinski possibile esclusione di un big in attacco

Alla vigilia del match in trasferta al Dall’Ara contro il Bologna, Gattuso può contare su una rosa al completo con i rientranti Elmas e Zielinski che dovranno mettere minuti nelle gambe.

Il macedone, che ha avuto la possibilità di giocare in Europa League, dovrebbe partire dalla panchina mentre Piotr Zielinski dovrebbe giocare uno spezzone di partita proprio nella trasferta di domani pomeriggio.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Mattino, quando Zielinski sarà al top della forma e in campo dal 1′ minuto potrebbe esserci qualche cambiamento:

“Non ci saranno esclusioni eccellenti al Dall’Ara, ma attenzione perché qualcosa verrà cambiato con il ritorno di Zielinski. E uno dei big in attacco verrà escluso”.

“La tentazione, anche se non già domani, è quella di riproporre il 4-3-3 perché il modulo con le quattro punte, scolpito nella pietra fino ad adesso, mostra delle piccole crepe”.

“Serve un piano B e Gattuso ci sta pensando. Ma finché il polacco non sarà al top (e domani difficilmente sarà in campo dal primo minuto) si va avanti su questa strada. Il ritorno di Piotr può portare al ritorno al 4-3-3. Magari con Mertens che questa volta può riproporsi falso nove. Come a Parma”.